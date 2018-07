Salvini al Mattino: «Chi avvelena e brucia va accusato di omicidio, affari tra scafisti e mafiosi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 28 Luglio 2018, 08:28 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2018 08:40

«Il primo provvedimento che prederemo, la prossima settimana in consiglio dei ministri, è il decreto per rafforzare l'agenzia dei beni confiscati. Saranno assunte 200 persone con l'obiettivo di aumentare ancora l'organico entro fine anno. La mafia oggi si aggredisce soprattutto togliendole il patrimonio. Ora ci sono 70-80 persone che gestiscono 15mila beni. Non ce la fanno. Triplicheremo le forze in termini di uomini e di soldi. Cambieremo anche alcune norme che permetteranno una gestione più manageriale».«La priorità è dare gli immobili ai Comuni e allo Stato per fare asili nido, centri per disabili e commissariati. Certo non sempre i Comuni hanno i soldi per sistemarli. Alcuni beni che marciscono e non servono a nessuno allora dovranno essere venduti. Il ricavato della vendita andrà ai Comuni».«Lo Stato deve garantire che questo non avvenga. Nei casi in cui non fosse in grado, procederemo a nuovi sequestri».«Assumeremo nuove forze dell'ordine e miglioreremo i mezzi a loro disposizione».«Sì, entro febbraio entreranno in servizio 2mila nuovi poliziotti. Penso o ad assunzioni straordinarie o a una accelerazione del piano quinquennale. Mancano 5mila vigili del fuoco e 7mila poliziotti per arrivare al pieno organico».