Salvini: «Vergognoso il silenzio dell'Europa sulle ong»

Sabato 5 Gennaio 2019, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2019 13:38

«Non cediamo ai ricatti. Due navi ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che definisce «vergognoso l'atteggiamento dell'Europa che tace. Evidentemente le lezioncine di umanità vanno indirizzate solo all'Italia. Non cediamo ai ricatti e alle menzogne». «Visto che le Ong hanno bandiera olandese e tedesca, chiedano aiuto a Berlino e Amsterdam per attivare immediatamente un corridoio umanitario», continua il ministro dell'Interno.«A questo proposito, non risulta che Olanda e Malta abbiano mai attivato corridoi umanitari come invece fatto dall'Italia. E ancora. Una delle due Ong, la 'Prof Albrecht Penck' (una delle due ferme vicino alle coste maltesi con 17 migranti a bordo, ndr) ha violato una delle più logiche ed elementari regole per il soccorso delle persone in mare: nonostante avesse ricevuto una indicazione ufficiale dalla guardia costiera di Tripoli, che stava per intervenire e quindi chiedeva alla Ong di restare ferma, aveva deciso di disobbedire, caricare a bordo gli immigrati e fuggire», prosegue Salvini.