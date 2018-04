Sabato 14 Aprile 2018, 15:25 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2018 15:53

La crisi siriana «porta un'accelerazione sulla formazione del nuovo governo». Lo dice Matteo Salvini in una diretta Facebook. «C'è una vita reale che dice "fate in fretta". Basta, io sono ai limiti della pazienza, o si va avanti e si lavora o tanto vale tornare dagli italiani con un voto chiaro a dire "facciam da soli". Basta dire: "se ci sono io, non c'è lui"».«Faccio un appello: smettetela con gli insulti a vicenda, con le ripicche, i veti, i bisticci, le polemiche. Così non se ne esce. Se ciascuno fa un passo a lato, si costruisce, si lavora», aggiunge il leader della Lega, parlando della formazione del governo.