Sardine, torna visibile nella notte la pagina Facebook oscurata

Dopo l'1 di notte è tornata visibile agli utenti di Fb la pagina '6000 Sardine' e così anche quella '6000 Sardine 2' che era stata creata per l'alto numero di adesioni a quella originale. Il blocco, annunciato con un comunicato dai creatori del movimento spontaneo che ieri, in occasione della visita di Salvini, ha richiamato in piazza anche a Rimini 7 mila persone, è durato quindi alcune ore. «In mancanza di post offensivi o violenti - hanno scritto gli organizzatori - la pagina è stata comunque bersaglio di un gran numero di segnalazioni. Questo ha automaticamente generato l'oscuramento della pagina». Dopo la notizia della sospensione di '6000 Sardine' sono stati tanti i messaggi di solidarietà arrivati agli ideatori bolognesi dell'iniziativa. «In democrazia, quando qualcuno ti contesta lo smentisci, se hai gli argomenti per farlo - ha detto il Governatore Stefano Bonaccini - se invece lo segnali per oscurarlo significa che sei al capolinea. Solidarietà alle 6000Sardine che tra poche ore torneranno. Non si ferma il vento con le mani. E l'Emilia Romagna #nonsilega».

Ultimo aggiornamento: 10:30

