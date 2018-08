Hotel di Ischia pro Matteo Salvini, il titolare annuncia su twitter: «La mia compagna entra nella Lega»

Buon giorno Ministro #Salvini. Comunico che oggi ho preso contatto con l'onorevole Gianluca Cantalamessa per comunicare che la mia compagna Carmen Terracina entrerà nel Vostro partito e vorrà diventare attivista ufficiale.

Cordiali saluti Aldo Presutti pic.twitter.com/RLSjgkeFxd — Hotel Solemar Terme (@hotel_solemar) 10 agosto 2018

Sabato 11 Agosto 2018, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 11-08-2018 16:39

Ha offerto un soggiorno gratis ascatenando polemiche sugli organi di stampa e i social media e oggiGeneral Manager dell’Hotel Solemar terme di, annuncia la discesa in campo della compagnaIl manager continua a rivolgersi al vice premier sui social, ma questa volta per annunciargli che la compagna ha intenzione di diventare un'attivista del partito. «Buon giorno Ministro. Comunico che oggi ho preso contatto con l'onorevoleper comunicare che la mia compagnaentrerà nel Vostro partito e vorrà diventare attivista ufficiale», è il tweet pubblicato tramite l'account dell'albergo.Presutti è finito nell'occhio del ciclone per aver difeso suil ministro dell'Interno, che era stato considerato "presenza non gradita" a Maiorca . Da lì la proposta di un soggiorno gratis e di ulteriori sconti ai leghisti ospiti della sua struttura. E la conseguente polemica social, con i sostenitori del ministro scatenati contro Maiorca.Dopo questa presa di posizione, si erano moltiplicate le disdette delle prenotazioni all'albergo. Molti i commenti negativi: "Peccato, volevo venire a trascorrere una settimana da voi, ma non sono un sostenitore di Salvini, anzi lo schifo dal profondo del cuore. Ovviamente consiglierò di non venire da voi a tutti i miei oltre 2000 contatti ed amici di FB". E poi ancora: "Il proprietario simpatizza per il nostro ministro degli interni razzista e fascista, a me questo basta per mettere una stella".