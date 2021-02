Zona gialla e arancione, domani cdm per blocco spostamenti al 5 marzo. Verso cambio colore 4 regioni

Spostamenti e zone: tra auspici e prese d'atto della realtà le Regioni sono in attesa del nuovo decreto che sostituisca quello in scadenza il 15 febbraio: potrebbe essere il primo atto governo guidato da Mario Draghi. Un decreto che «per buonsenso» andrebbe prorogato, ha detto il ministero della Salute. Domani è inoltre prevista una riunione della "cabina di regia" da cui potrebbero scaturire nuovio provvedimenti giù da sabato per il cambiamento di colore della mappa dell'Italia.

Ipotesi cdm su blocco spostamenti

Si trattarebbe di un Consiglio dei ministri ad hoc in vista di un decreto legge per prorogare al 5 marzo il blocco degli spostamenti tra le Regioni. La misura è sostenuta dai ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari regionali Francesco Boccia. Il Cdm non è ancora convocato, ma potrebbe tenersi nella giornata di venerdì, una volta sentito il premier incaricato Mario Draghi.

Questo anche perché nel frattempo «l'orientamento della Conferenza delle Regioni è di richiedere di prorogare il Dl che vieta gli spostamenti da una Regione all'altra, anche fra quelle in zona gialla. Nelle prossime ore comunicherò tale orientamento al ministro Francesco Boccia che aveva chiesto il nostro parere nel corso dell'ultima Conferenza Stato-Regioni, oltre che al Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi», aveva detto nella tarda mattinata il presidente Stefano Bonaccini, a margine della Conferenza delle Regioni. Una presa di posizione che non dev'essere troppo gradita dal governatore Zaia del Veneto che propone invece il via libera agli spostamenti fra regioni gialle.

Boccia e l'ipotesi 4 marzo

«La Conferenza delle Regioni, confermando ancora una volta leale collaborazione e grande senso di responsabilità, ha comunicato l'orientamento delle Regioni nel richiedere la proroga del decreto legge che vieta gli spostamenti tra Regioni anche per la zona gialla», ha commentato Boccia. Boccia ringrazia il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini e tutti i presidenti di Regione, che «si sono espressi con tempestività e rapidità in una fase così critica dopo la richiesta del governo avvenuta nell'ultima Conferenza Stato-Regioni».

Intanto Marche, Puglia e Umbria entrano nella lista della Svizzera delle zone a rischio Covid, insieme a sette nuove regioni francesi - tra cui l'Ile de France che comprende Parigi - e ai laender tedeschi di Sassonia-Anhalt e Brandeburgo.

La situazione

Sono attualmente in zona gialla la Provincia autonoma di Trento e 16 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia (da oggi) Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto.

In zona arancione: Provincia Autonoma di Bolzano (tutt'ora in lockdown), Sicilia, Umbria.

Nessuna regione in zona rossa e zona bianca.

Microzone rosse sono state allestite in Umbria, Toscana, Abruzzo e Sicilia.

Le regioni



Veneto sicuro della zona gialla

«Abbiamo un indice Rt allo 0,72, e una buona incidenza dei positivi, pari a 98 su 100 mila abitanti in una settimana. Quindi non ci sono preoccupazioni: la zona gialla in Veneto dovrebbe essere confermata senza problemi». Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa. E Zaia ha anche spiegato che «per me tra zone gialle gli spostamenti dovrebbero essere consentiti tra le Regioni».

Sicilia pronta a diventare gialla

«Stiamo raccogliendo alcuni dati, per fortuna, confortanti: diminuisce il numero dei ricoveri anche in terapia intensiva, dei contagiati e abbiamo un Rt intorno allo 0,60, anche se ancora non ufficiale. Ho buoni motivi per pensare che col dato ufficiale di domani potremo chiedere al governo non solo l'introduzione della zona gialla, mi piacerebbe se il ministro ci autorizzasse a consentire ai ristoratori e a chi somministra cibo di potere tenere aperti i locali per questo fine settimana fino alle 22, in occasione della festa di San Valentino». Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, in conferenza stampa, a Palermo. Musumeci ha aggiunto: «Chiederemo la deroga per le 22 solo per questo weekend, poi seguiremo i criteri dello Stato che regolano la zona gialla, sperando, ovviamente, in decisioni che aiutino i tanti operatori economici in grandi difficoltà». Il governo Musumeci formalizzerà la richiesta a Roma domani, dopo avere acquisito i dati ufficiali su contagi e indice Rt.

Puglia di nuovo gialla da oggi

Da oggi la Puglia torna in zona gialla, dopo il ricalcolo dei posti letto di terapia intensiva, ma l'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, invita i pugliesi alla «prudenza». «Sono convinto che la classificazione in zona gialla è una classificazione da prendere con estrema prudenza. Capisco la stanchezza dei cittadini e di alcuni operatori economici che non ce la fanno più, però zona gialla non significa liberi tutti, zona gialla significa che possiamo permetterci qualche cosina in più rispetto alla zona arancione ma che comunque il rischio è ancora comunque elevato». Lo confermano anche i dati giornalieri: oggi su 10.517 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.063 casi positivi e 25 decessi. Il tasso di positività è pari al 10,1%, in crescita rispetto al 7,3 di ieri. I nuovi contagiati sono così distribuiti: 350 in provincia di Bari, 95 in provincia di Brindisi, 128 nella provincia Bat, 61 in provincia di Foggia, 108 in provincia di Lecce, 307 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 11 casi di provincia di residenza non nota. Per quanto riguarda i 25 decessi: 14 sono registrati in provincia di Bari, 3 in provincia Bat, 8 in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.398.270 test. I casi attualmente positivi sono 47.106. Si registra anche il terzo decesso in Puglia tra i docenti scolastici: una insegnante 44enne di Santeramo in Colle, nel Barese, è morta per Covid, a dare la notizia su Facebook il sindaco Fabrizio Baldassarre. «Oggi è giorno di lutto per la nostra comunità scolastica cittadina - scrive - ho appena appreso una notizia molto triste dalla dirigente scolastica del primo circolo didattico Hero Paradiso: Maria Lobefaro, 44 anni appena compiuti, docente di sostegno nella primaria della Hero Paradiso, non ha superato la sua battaglia contro il Covid 19 ed è volata in cielo dopo diversi giorni in rianimazione all'ospedale Perinei». Sul fronte delle vaccinazioni, da domani parte ufficialmente la «fase 2» con l'apertura delle agende di prenotazione per gli over 80; ad oggi sono 145.629, ultimo dato aggiornato questa mattina dal ministero della Salute, i vaccini anti Covid somministrati: 83.948 sono le donne vaccinate, 61.681 gli uomini.

Abruzzo rassegnato a tornare arancione

«Le proiezioni sui dati trasmessi a Roma per il report settimanale mostrano un forte incremento dell'indice Rt, che oscilla intorno a 1,20 e comunque con un valore minimo intorno o superiore a 1,10. Con questi dati, la Cabina di Regia che si riunirà domani non potrà che classificare l' Abruzzo in zona arancione». È quanto dichiara il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. «Se l'ordinanza del ministro verrà pubblicata sabato (com'è probabile), la nuova disciplina scatterà da domenica 14. Purtroppo, la forte incidenza della variante inglese in alcune aree del territorio abruzzese, e in particolare nell'area metropolitana Pescara-Chieti (per la quale sono operative da oggi le misure restrittive contenute nell'ultima ordinanza presidenziale), sta facendo rapidamente risalire la curva dei contagi. A tal proposito, domani mattina il Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale tornerà a riunirsi per proseguire nel monitoraggio costante dell'andamento epidemiologico, con particolare attenzione ai Comuni sottoposti a discipline più restrittive e a segnalazioni di allerta». «Verrà sottoposta a valutazione anche l'opportunità di prorogare o no la zona rossa per i comuni di Atessa, San Giovanni Teatino e Tocco da Casauria, sulla base dei contagi registrati nella settimana trascorsa. La virulenza e la velocità di trasmissione di questa 'terza ondatà - prosegue il presidente della Regione Abruzzo - è ben maggiore della seconda ondata che ci ha colpiti a novembre. Per arrestare la corsa del virus e la risalita degli indicatori, che altrimenti porterebbero l'intera Regione in zona rossa tra un'altra settimana, occorre intensificare gli sforzi e l'applicazione di comportamenti corretti. Lo dichiara il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Liguria zona gialla

Aumenta il tasso di positività al Covid19 in Liguria che, secondo i dati forniti da Regione, tocca oggi il 5,09%, un punto percentuale in più risetto al dato nazionale che si attesta al 4,1%. I nuovi dati, parlano di altri 7 morti e 364 nuovi casi. I posti occupati in terapia intensiva sono stabili (62), in ricoverati sono in calo di 10 unità, ora sono (669). Nel ponente ligure 'sorvegliato specialè gli ospedalizzati sono stabili (-1 a 127 con 8 persone in terapia intensiva in Asl1). Sono invece 90 i nuovi contagi nell'Imperiese. Continua a preoccupare la situazione nelle zone al confine con la Francia. Confartigianato chiede di «verificare il possesso del tampone negativo da parte dei cittadini francesi in ingresso in Italia, come accade a parti invertite», dice Cesare Borghi, dirigente di Confartigianato Imperia, intervenendo sull'ipotesi di istituire una zona rossa dal confine di Ventimiglia a Sanremo, a causa dell'escalation di contagi che sarebbe avvenuta con l'arrivo dei francesi a fare shopping nei centri di confine e con il via vai di frontalieri. Per quanto riguarda i nuovi casi in Liguria, 125 si registrano nell'Asl3 genovese, 32 nel Tigullio, 69 nel Savonese e 44 nello Spezzino (tra i 364 sono 4 i non residenti in Liguria). Rispetto alle vaccinazioni, hanno completato il ciclo ricevendo la seconda dose 35.039 persone (a ieri). I vaccini somministrati complessivamente sono l'84% (ad oggi). Dopo la formalizzazione delle specifiche della campagna vaccinale da Spezia arriva la notizia che l'80% degli over 80 destinatari della fase 2 della campagna vaccinale anti covid ha già deciso di farsi iniettare l'antivirus. Si preparano alla campagna vaccinale anche i Comuni del Golfo Paradiso (Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Camogli) e della Valle del Tempo (Avegno, Uscio) che hanno aderito al sistema di coordinamento e di comunicazione creato dalla Asl3 insieme con Anci e Federsanità Anci Liguria per le vaccinazioni alla popolazione anziana over 80. Asl3 ha individuato l'ex ospedale di Recco l'hub territoriale per le vaccinazioni

Regioni a rischio per la Svizzera

Le Marche, con Puglia e Umbria, entrano nella lista della Svizzera delle zone a rischio Covid, insieme a sette nuove regioni francesi - tra cui l'Ile de France che comprende Parigi - e ai laender tedeschi di Sassonia-Anhalt e Brandeburgo. Dal 22 febbraio, prevede il Paese elvetico, per chi proviene dalle zone e dai Paesi inclusi nella lista sarà obbligatorio un test negativo effettuato 72 ore prima e una quarantena obbligatoria di 10 giorni, riducibile a 7 in caso di un secondo tampone negativo. Potrebbero aver inciso gli ultimi focolai che si sono innescati in diversi istituti scolastici di Tolentino e Pollenza e Castelfidardo e i risultati degli esami di virologia secondo cui la variante inglese sarebbe presente in metà dei tamponi. Dopo l'annuncio della Regione, ieri, dell'inizio della somministrazioni dei vaccini - Pfizer BioNTech e Moderna - agli over 80 dal 20 febbraio, sulla base di prenotazioni (sito Poste e numero verde) che partiranno il 12 febbraio, arrivano i primi cambiamenti sui punti di vaccinazione indicati: per «motivi logistici», fa sapere l'Area Vasta 4, «non si svolgerà al Fermo Forum, come inizialmente previsto, ma all'ospedale di Montegranaro. Per l'area montana è in fase di individuazione la sede ad Amandola adibita a centro vaccinale». Nelle Marche resta alto il numero di contagi giornalieri: 421 i positivi nelle Marche tra le nuove diagnosi (3.477 di cui 1.220 nello screening con percorso Antigenico con un rapporto positivi/testati al 12,1%) tra cui 52 con sintomi. Altri 94 casi sono emersi nel Percorso Screening Antigenico sulla base dei 1.220 test antigeni da confermare con tampone molecolare, con rapporto positivi/testati all'8%. Elevato il numero di contagi in provincia di Ancona con 224 casi. Seguono le province di Pesaro Urbino (83) Macerata (60), Ascoli Piceno (27), Fermo (12) e 15 contagiati da fuori regione. In calo invece i ricoveri, dopo due giorni di crescita: passano da 616 a 606 (-10). Diminuiscono i degenti in Terapia intensiva (72, -2), in Semintensiva (157 (-4) e nei reparti non intensivi (377 (-4). Sono 32 i dimessi da ospedali nelle ultime 24ore. Giù anche il numero di positivi in isolamento domiciliare (6.906, -83) mentre crescono le quarantene per contatto con contagiati (14.935, +70). Gli ospiti di strutture territoriali sono 207 (-1) e gli assistiti nei pronto soccorso 37 (+8). I guariti salgono verso quota 50mila (49.421, +502). I decessi intanto raggiungono il totale di 2.078 considerando le otto vittime dell'ultima giornata. Deceduti sei donne e due uomini tra i 73 e i 95 anni, tutti alle prese anche con altre patologie pregresse. Tre dei deceduti erano della provincia di Ancona, due del Maceratese, due del Fermano e una dalla provincia di Pesaro Urbino.

