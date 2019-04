Sabato 6 Aprile 2019, 17:59 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2019 18:09

Auto che parte a razzo, piede sull'acceleratore e a tutto gas per lanciarsi nel vuoto. È la scena finale di Thelma e Louise (1991, regia di Ridley Scott). La clip è lo spot elettorale del Movimento 5 stelle per le prossime Europee. Un po' audace come immagine. E infatti l'account che lo spaccia come nuovo spot in anteprima è falso: è DaviCasaIeggio, un profilo parodia di Davide Casaleggio, leader dell'associazione Rousseau, vera segreteria politica del M5S.Nel tweet il finto Casaleggio dice: «Oggi sarò ad #Ivrea al #sum03 Proietto in anteprima il nostro nuovo spot elettorale "Italia, un salto in avanti!" Solo col #M5S».Il guaio è che lo spot è stato condiviso dal ministro della Salute Giulia Grillo e dal consigliere regionale del Lazio Davide Barillari, entrambi a Ivrea per seguire l'evento Sum. E ci è cascato anche l'ex capogruppo capitolino Paolo Ferrara. Colpa di Twitter, frettoloso e comodo: con un clic ci si allinea subito. Nessuno di loro però si è accorto che il messaggio arriva da un profilo finto e quindi lo spot è pura parodia.