Ucraina, Zelensky parlerà in video alle Camere a Montecitorio il 22 marzo

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky parlerà in video alle Camere a Montecitorio il 22 marzo alle ore 11.00. È quanto apprende l'Adnkronos da ambienti parlamentari della Camera durante la riunione dei capigruppo della Camera, che è in corso. Il presidente del Paese in guerra ha già parlato in video conferenza con le istituzioni di altri Paesi.

APPROFONDIMENTI SETTORE IN CRISI Ucraina e caro bollette, a rischio Scottex e carta igienica: cosa sta... LA GUERRA IN UCRAINA Vladimir Putin contro i russi filo occidentali: «Traditori che... NO WAR Nel segreto di Fatima c'era la guerra in Russia? Il riferimento...

Leggi anche > Vladimir Putin contro i russi filo occidentali: «Traditori che non possono vivere senza ostriche. Moscerini che sputeremo»

Ha fatto il giro del mondo il discorso al Congresso americano: «Nella vostra grande storia avete avuto pagine che vi consentono di capirci. Ricordate Pearl Harbor e l'11 settembre 2001, il nostro Paese sta vivendo la stessa cosa tutti i giorni da tre settimane. È troppo chiedere una no-fly zone per proteggere il nostro popolo? Se è troppo da chiedere, offriamo un'alternativa: sapete di quale sistema difensivo abbiamo bisogno, aerei che possano aiutare gli ucraini. Voi li avete, ma non sono nei cieli ucraini e non difendono il nostro popolo. Io ho bisogno del vostro aiuto».