Il Pino Irpino fa tappa a Palazzo Montecitorio nella sala stampa della Camera dei Deputati. "In poco più di tre giorni – spiega Francesco Iandolo – farà tappa in tutte le 118 piazze dei comuni della provincia di Avellino fermandosi in ciascuna otto minuti. Oggi è un appuntamento atteso da istituzioni e comunità che danno il via con la nostra carovana alle festività natalizie per accorciare le distanze, promuovere il valore della solidarietà e sentirsi comunità. Quest’anno il tema su cui si muoverà la carovana sarà la festa, nella consapevolezza che festeggiare diventa un elemento centrale per la comunità. Per rinsaldare il legame di comunità, che troppo spesso si frammenta nei piccoli campanili, abbiamo chiesto a tutti i comitati di accoglienza di preparare un dono da consegnare alla tappa successiva. Sarà l’occasione per stringere o rinsaldare legami, per riscoprirsi, tutti insieme, molto più vicini di quanto le vicende quotidiane cercano di allontanare. Il ricavato sarà devoluto attraverso le Caritas alle famiglie disagiate della città. Il viaggio del Pino irpino si concluderà con l’albero allestito nella Biblioteca Provinciale con le decorazioni raccolte nei 118 comuni”. A partecipare alla conferenza stampa l’onorevole Toni Ricciardi, Vicecapogruppo PD alla Camera, Maria Cristina Aceto, direttrice di CESVOLAB – Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Sannio, che insieme alla Provincia di Avellino supporta l’iniziativa e don Marco Ulto della Caritas diocesana di Ariano Irpino – Lacedonia..

Gia oltre 100 i comitati di accoglienza che già stanno preparando l’arrivo del Pino Irpino nel proprio comune dove vengono coinvolte istituzioni, associazioni e scuole al grido di #IrpiniaTiVoglioBene, lo slogan della manifestazione che è diventato un vero e proprio manifesto per migliaia di persone che in tutti questi anni hanno reso possibile l’iniziativa