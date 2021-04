AstraZeneca, Palù: «Il beneficio dato dalla profilassi è infinitamente superiore al pericolo»

Giorgio Palù, presidente dell'Aifa e componente del Comitato tecnico scientifico è d'accordo sull'indicazione di un uso preferenziale del vaccino AstraZeneca negli over 60. In un'intervista ha spiegato le ragioni della decisione di ieri sera delle autorità sanitarie nazionali.

«Il comitato per la sicurezza dell'Ema ha segnalato che esiste una relazione diretta tra questo vaccino e un effetto avverso. Si tratta di una trombosi venosa profonda cerebrale» ha detto il virologo «Sono forme rarissime: un caso su un milione nella popolazione normale. Sono stati analizzati 86 casi di cui 19 fatali, a fronte di 20milioni di vaccinati».

Emer Cooke, EMA's Exec. Director: “EMA will continue to monitor all the scientific evidence available on both effectiveness and safety of all the authorised COVID-19 vaccines and will issue further recommendations, if necessary, on the grounds of robust evidence.”

Palù assicura che «Non c'è stata mancanza di accortezza da parte delle autorità regolatorie» continua poi «le agenzie americana Fda ed europea Ema hanno rilasciato l'autorizzazione all'impiego su larga scala con la premessa che venisse esercitata una attenta sorveglianza del rapporto tra rischi e benefici».

.@EMA_News has conducted a very thorough review of #COVID19Vaccine AstraZeneca and cases of blood clots

Watch yesterday's press briefing on EMA’s safety committee & its conclusions below or read the statement here:https://t.co/vNe7T17r9v#SafeVaccineshttps://t.co/F7BBdNAxIb

— EU_HEALTH - #SafeVaccines (@EU_Health) April 8, 2021