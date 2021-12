Claudia Alivernini, l’infermiera prima vaccinata d’Italia. «Ai miei figli racconterò come si esce dall’incubo»

Claudia Alivernini, 30 anni, romana del quartiere Boccea, infermiera dell’Istituto Spallanzani di Roma e prima vaccinata d’Italia. Un anno fa era sotto i riflettori per aver ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid-19. Era il 27 dicembre 2020, il giorno in cui partì il Vax-day italiano. L’immagine chiave di quel giorno fu lei seduta su una poltroncina blu, volto sorridente (per metà nascosto dalla mascherina) e il pollice all’insù rivolto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati