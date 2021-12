Covid, Brusaferro: «Fasce d'età più colpite tra 20 e 30 anni». Rezza: «Omicron per ora non circola in Italia»

I numeri, le prospettive, il virus che non molla. «Anche l'Italia ha un curva in crescita sia pure in maniera più contenuta rispetto ad altri Pesi Ue. La crescita è soprattutto nel nord est del Paese e le fasce di età più colpite sono quelle sotto i 20 anni e tra 20 e 30 anni». Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia.

«Abbiamo una continua crescita dei casi sintomatici e delle ospedalizzazioni», ha sottolineato ancora Brusaferro, spiegando che sono in aumento sia l'occupazione dei posti letto sia quella delle terapie intensive (1 punto percentuale in una settimana). «La fascia under20 ha la copertura vaccinale più bassa. Il 50% degli over80 ha completato la terza dose e tra 30 e 59 anni però quasi 3,5 mln di italiani non hanno iniziato il ciclo vaccinale», ha detto ancora il presidente dell'Iss.

Rezza: «Omicron per ora non circola in Italia»

«Sicuramente i vaccini funzionano e sono l'arma migliore e per questo si sta identificando la campagna sulla dose di richiamo booster che garantisce la protezione anche contro le varianti circolanti. Per ora la variante omicron in Italia non sta circolando, tranne il focolaio individuato, e per ora il vaccino sta coprendo bene dalla variante delta che è l'unica circolante». Così in conferenza stampa il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza.