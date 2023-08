Covid, addio all'isolamento dei positivi: ecco il decreto. «Si potrà uscire e andare al lavoro anche da malati»

Sono passati tre anni e cinque mesi da quei terribili giorni del lockdown, e finalmente l'incubo della pandemia di Covid-19 sembra essere alle spalle: stavolta in maniera definitiva. Il governo sta infatti lavorando alla bozza del decreto che dovrebbe prevedere l'addio all'obbligo di isolamento per le persone risultate positive al virus Sars-CoV-2: sarà dunque possibile uscire di casa e andare al lavoro anche essendo positivi al Covid, e anche con la malattia in corso.

Covid, verso l'addio all'isolamento dei positivi: «Vaccinazioni in autunno». Nuova variante Eris sale in Italia

Medico di base va in pensione e distrugge il telefono a bastonate: «Lavoravo 16 ore al giorno, ora basta»

Addio ai 5 giorni di isolamento

Nella bozza del provvedimento Omnibus che contiene anche le norme sul processo penale e che entra in Consiglio dei ministri, si abolisce l'articolo 10 ter del decreto legge 52 del 2021, che prevedeva il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione.

Stop anche ai dati quotidiani

Ad oggi era fissato a 5 giorni l'obbligo di isolamento, a partire dal tampone positivo o dall'insorgere dei sintomi. Cessa anche l'autosorveglianza per i contatti di persone positive, con l'obbligo di indossare le mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti. Cade anche l'indicazione per Regioni e Province autonome di comunicare quotidianamente i dati sui contagi a ministero e Iss: saranno invece comunicati «con periodicità stabilita con provvedimento della direzione generale del ministero della Salute».