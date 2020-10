Covid, il virologo Pregliasco: «Scuole e ospedali luoghi sicuri. Meglio che i ragazzi stiano in classe che al parco»

Una netta distinzione tra le attività necessarie a mantenere in vita il tessuto economico del Paese e ciò di cui, al contrario, si può fare a meno. A chiederlo è il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi di Milano, ospite della trasmissione Agorà su Rai 3. «Meglio che i ragazzi siano a scuola piuttosto che a bighellonare al centro commerciale o nel parco sotto casa - ha detto - Lì le occasioni di contagio da Covid inevitabilmente aumentano».

Quindi ha aggiunto: «La scuola è un luogo sicuro. Il problema sono gli arrivi e le uscite. Bisognerà rivedere gli orari e garantire il 50% di attività didattica a distanza per i più grandi, nelle università e dove gli studenti possano essere autonomi e non creare problemi alla famiglia».

"La situazione ci deve dare la spinta per organizzarci e affrontare quello che sta succedendo. In questo momento più positivi al #COVID__19 troviamo meglio è, così possiamo individuarli."

«A livello scolastico le procedure garantiscono adeguata sicurezza - ha proseguito il virologo - Lo stesso vale per gli ospedali. Bisogna dirlo, perché iniziamo a vedere persone che evitano le cure di altre patologie, che non sono sparite, per paura del contagio».

