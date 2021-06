Varianti Covid, domande e risposte: ​cosa sappiamo, come proteggerci

Allarme varianti: il timore è che alcune forme mutate del Coronavirus possano bucare lo scudo dei vaccini come sta accadendo in Inghilterra dove i contagi sono tornati a salire e si registrano anche decessi a causa della variante Indiana (Delta). Anche il premier Mario Draghi al G7 ha chiarito che «Se i casi di varianti salgono bisognerà disporre la quarantena per chi arriva dalla Gran Bretagna». A leggere i lavori scientifici pubblicati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati