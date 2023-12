Genitorialità in tutta l'Europa, la soddisfazione di Alfonso Maria Irollo

Il 14 dicembre scorso è stata approvata al Parlamento europeo, la proposta sul riconoscimento delle decisioni e sull’accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione.

Indipendentemente da come un bambino è stato concepito, è nato o dal tipo di famiglia che ha, per l'Eurocamera la genitorialità stabilita da un Paese membro dovrebbe essere riconosciuta automaticamente in tutta l’Ue.

Gli eurodeputati hanno anche approvato l’introduzione del certificato europeo di filiazione, volto a ridurre la burocrazia e a facilitare il riconoscimento della genitorialità in tutta l’Ue.

«Questa è una vittoria che celebriamo tutti insieme - ha dichiarato il medico campano Alfonso Maria Irollo, direttore Clinico del Gruppo Chianciano Salute e Omnia Salute PMA, uno tra i più autorevoli esperti di Fecondazione Assistita e Medicina Rigenerativa in Italia - È una vittoria per noi medici PMA per primi, poiché conosciamo personalmente la sofferenza e la dura prova cui si sottopongono i pazienti quando per avere un figlio si rivolgono a noi. Ed è una grande vittoria perché prima di tutto tutela i bambini cui in tutta l'Europa nessuno potrà mai più toglierli i genitori». ha concluso Irollo.