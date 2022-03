Da aprile addio al Green pass per tutte le attività all'aperto, ristoranti compresi, ma anche per soggiornare in hotel. Un mese dopo, salvo recrudescenza della pandemia, si comincerà ad eliminare l'obbligo di certificazione verde al chiuso, anche se resterà maggiore prudenza, magari aspettando giugno, per i posti di lavoro, per i visitatori delle Rsa e per i mezzi di trasporto.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati