Covid, l'immunologo Fauci: «Con il vaccino avremo l'immunità di gregge, ritorno alla normalità dall'estate 2021»

Obiettivo, estate 2021: addio Covid e ritorno alla (quasi) normalità. «Mettiamo di riuscire a vaccinare il 75-80% della popolazione. Se lo facciamo in modo abbastanza efficiente nel secondo trimestre del 2021, quando arriveremo alla fine dell'estate potremmo effettivamente avere un'immunità di gregge sufficiente a proteggere la nostra società e, mentre si arriva alla fine del 2021, possiamo avvicinarci a un certo grado di normalità vicino a dove eravamo prima». È la prospettiva delineata negli Usa da Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), centro dei Nih (National Institutes of Health), intervenuto a un evento online sponsorizzato dalla Harvard TH Chan School of Public Health e dal “New England Journal of Medicine”.

As political division and misinformation about COVID-19 threatened the public health of the U.S., Dr. Anthony Fauci emerged as a stalwart guardian of science—and facts.

