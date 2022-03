Novavax, la guida completa al vaccino che può convincere gli scettici: ecco le prime dosi regione per regione

Il vaccino anti-Covid dell’americana Novavax è arrivato in Italia e sono iniziate le prime somministrazioni. Ma perché c’è così tanta attesa? Il Nuvaxovid (questo il suo nome) è a base proteica e quindi molto più simile ai vaccini tradizionali rispetto a quelli a Mrna. Ecco perché potrebbe essere una soluzione in grado di convincere anche le persone che finora avevano deciso di non vaccinarsi.

