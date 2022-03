Novavax, efficacia all'82,5% a 6 mesi: «Previene sintomi gravi e può interrompere la trasmissione del virus»

Novavax, il vaccino anti-Covid per il quale in questi giorni sono iniziate le somministrazioni anche in Italia, ha mantenuto «un alto livello di efficacia per un periodo di sorveglianza di 6 mesi» in un'analisi estesa dello studio di fase 3 condotto nel Regno Unito. L'azienda americana produttrice ha confermato «un'efficacia del vaccino dell'82,5% nella protezione contro tutte le infezioni Covid-19, sia sintomatiche che asintomatiche». Il profilo di sicurezza si conferma dunque «rassicurante»

Efficacia al 100% contro la malattia grave

Nel giugno scorso, i risultati pubblicati sul "New England Journal of Medicine" su un periodo di sorveglianza di 3 mesi confermavano un efficacia dell'89,7% e sono stati utilizzati dalla società per le richieste di via libera sottoposte alle autorità regolatorie internazionali.

Ora, dall'analisi estesa a 6 mesi (10 novembre 2020-maggio 2021) emerge che «NVX-CoV2373 ha continuato a mostrare un profilo di sicurezza rassicurante, con eventi avversi bilanciati tra i gruppi vaccino e placebo. Lo studio ha mostrato inoltre una protezione continua, con un'efficacia complessiva del vaccino dell'82,7% e del 100% contro la malattia grave, in linea con l'analisi iniziale».

Il vaccino può interrompere la trasmissione del virus

«Questi dati hanno due implicazioni per NVX-CoV2373», commenta Gregory M. Glenn, presidente Ricerca & Sviluppo Novavax. Da un lato, rimarca l'esperto «È importante evidenziare che il vaccino offre protezione contro l'infezione Covid-19 sintomatica e asintomatica, e può sia interrompere la trasmissione del virus sia prevenire la malattia». Dall'altro lato «Siamo incoraggiati nel vedere che il nostro vaccino mantiene un alto livello di efficacia duratura e continua a mostrare un profilo di sicurezza rassicurante in questo arco di tempo esteso».