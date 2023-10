Papilloma virus, studente muore dopo il vaccino. L'Autorità sanitaria: «Escluso qualsiasi legame»

Un'indagine è stata aperta dopo la morte di uno studente che si è sentito male ed è caduto dopo essere stato vaccinato contro il papillomavirus. Questo è quanto ha annunciato lunedì l'Agenzia sanitaria regionale (ARS) dei Paesi della Loira, escludendo qualsiasi legame tra il vaccino e il decesso.

L'adolescente, studente di quinta elementare del collegio Saint-Dominique di Saint-Herblain vicino a Nantes (Loira Atlantica), aveva subito una "forte caduta" che gli aveva causato un trauma cranico, in seguito ad un malessere sopravvenuto 15 minuti dopo la vaccinazione, precisa il Ars in un comunicato stampa.

La spiegazione

"Questo tipo di disagio può verificarsi a causa dello stress causato dalla vaccinazione ma non è correlato al prodotto vaccinale o ad un difetto di qualità del vaccino", insiste l'Ars.

In seguito all'incidente dello scolaro, la campagna di vaccinazione è stata sospesa nella Loira Atlantica venerdì 20 ottobre, alla vigilia delle vacanze scolastiche. Riprenderà all’inizio dell’anno scolastico, il 6 novembre. Si ricorda che all'inizio di ottobre in Francia è stata lanciata in Francia la campagna per vaccinare gli studenti delle scuole medie di quinta elementare contro il papillomavirus , causa di molti tumori come quello del collo dell'utero.