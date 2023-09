Asl Napoli 1 Centro, nuova campagna vaccinale antinfluenzale

Con l'arrivo della stagione autunnale, ricominciano anche le più comuniti malattie portate dagli improvvisi sbalzi di temperatura. Raffreddori ed influenze, insieme al nuovo aumeto di casi di Covid-19, minacciano il benessere dei cittadini. In questo contesto, si apre la nuova campagna vaccinale antinfluenzale dell'ASL Napoli 1 Centro.

ll vaccino antinfluenzale è indicato per tutte le persone che desiderino evitare le complicanze della malattia influenzale e non abbiano specifiche controindicazioni.

Ma la vaccinazione viene fortemente raccomandata - dai medici dell'ASL - alle persone che, per le loro condizioni personali, corrono un maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso contraggano l'influenza, i cosidetti soggetti fragili. Persone alle quali la vaccinazione viene offerta attivamente e gratuitamente.

Gli esperti dell'ASL, inoltre, consigliano di praticare la vaccinazione antinfluenzale nel più breve tempo possibile, considerato l'imminente arrivo della stagione autunnale e che sono necessarie circa due settimane per sviluppare gli anticorpi.

In particolare, il vaccino antinfluenzale è fortemente raccomandato, con offerta attiva e gratuita per: le persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza; soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori; personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani; donatori di sangue; bambini sani nella fascia di età compresa tra i 6 mesi ei 6 anni; soggetti nella fascia di età compresa tra i 60 ei 64 anni; esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie che operano a contatto con i pazienti; anziani istituzionalizzati in strutture residenziali o di lungo degenza.

La vaccinazione antinfluenzale può essere effettuata nella stessa seduta della vaccinazione anti Covid-19.

Insieme alla vaccinazione antinfluenzale vengono consigliate anche le vaccinazioni:

anti-HPV (Papilloma virus); anti herpes zoster (fuoco di Sant’Antonio) e anti pneumococco.