Alzheimer, l'Asl Napoli 1 Centro promuove attività per i malati

La ASL Napoli 1 Centro promuove per l’anno 2024 una serie di attività sociosanitarie innovative nei confronti delle Persone con Alzheimer e dei loro Caregiver con l’obiettivo di una presa in carico sociosanitaria che possa dare risposte tempestive e appropriate ai loro reali bisogni.

A tale scopo mercoledì 31 gennaio 2024 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 presso l’Open Point del Distretto Sanitario 28 in Via Zuccarini - Piazza Metro Scampia - saranno presenti i nostri operatori sanitari con l’obiettivo di informare/formare la cittadinanza, ed in particolare le famiglie, che non sanno affrontare le numerose e complesse problematiche correlate a tale patologia e che non sono a conoscenza dei servizi offerti dalla ASL Napoli 1 Centro.

Informazioni su come prevenire e/o ritardare l’evoluzione di malattie cronico/degenerative attraverso adeguati stili di vita, come riconoscere i sintomi campanella al fine di programmare azioni per una migliore qualità di vita, come gestire la comunicazione e l’approccio alla cura dei propri familiari.

Durante la giornata verranno, inoltre, somministrati questionari specifici e fornite informazioni ed opuscoli circa la malattia e la gestione della Persona e di come prendersene cura. Inoltre informazioni su quali sono le attività presenti presso la ASL Napoli 1 Centro nonché le modalità per accedervi attraverso le Porte Uniche di Accesso aziendali.

Sarà anche presente la Comunità del territorio attraverso vari stakeholder quali parrocchie, scuole, associazioni, gruppi musicali che animeranno la giornata con varie attività.