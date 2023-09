Massimo Moratti, intervento al cuore a Milano: l'ex presidente dell'Inter ricoverato in all'ospedale Galeazzi

Massimo Moratti si è sottoposto, nella giornata del 26 settembre, a un intervento al cuore. L'ex presidente dell'Inter è stato ricoverato in mattinata all'ospedale Galeazzi di Milano per sottoporsi a un intervento di angioplastica, ovvero un'operazione utilizzata in ambito cardiologico per dilatare un restringimento (stenosi) coronarico che riduce il flusso del sangue al cuore.

L'intervento sembra che fosse programmato da tempo e non è la prima volta che l'ex patron si sottopone a un operazione di questo tipo. Le sue condizioni sono stabili e i medici sono ottimisti circa la sua piena ripresa, che dovrebbe avvenire in tempi brevi.