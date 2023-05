Rimini, ExpoAid sulla disabilità a settembre con enti e associazioni

“Io, Persona, al centro” è il claim scelto dal ministero per le Disabilità per lanciare l'evento “ExpoAid - associazioni, inclusione, disabilità” che si svolgera a Rimini il prossimo 22 e 23 settembre e sarà organizzato dal nuovo osservatorio per le condizioni di vita delle persone con disabilità. L'iniziativa è stata annunciata questa mattina dalla ministra Alessandra Locatelli insieme a Vincenzo Falabella, presidente della federazione italiana per il superamento dell'handicap, e Nazaro Pagano, presidente della federazione tra le associazioni nazionali dei disabili.

L'obiettivo dell'appuntamento di settembre è lanciare le linee guida per la stesura del piano operativo nazionale per le persone con disabilità, come ha spiegato la stessa Locatelli: «Si tratta di una iniziativa veramente importante, aperta a tutto il mondo associativo e del terzo settore. Credo ci sarà una piena partecipazione e sarà un momento di incontro e confronto con le istituzioni».

In merito ai lavori di ExpoAid, il ministro ha aggiunto: «Parleremo di disabilità da tutti i punti di vista e ne uscirà un programma condiviso, che guarda al futuro. nell'ambito dell'iniziativa, si svolgeranno 5 o 6 seminari su temi specifici. Se vogliamo dare delle risposte in fretta, dobbiamo unire le forze».