Pfizer, seconda dose: «Vaccino studiato per il richiamo a 21 giorni. Attenersi a quanto emerso dagli studi»

Polemica sulla seconda dose del vaccino Pfizer. Il richiamo «è studiato a 21 giorni» e non 35. Lo dichiara a Sky TG24 Valeria Marino, direttore medico di Pfizer Italia, commentando l'allungamento a 5 settimane della finestra per la somministrazione della seconda dose deciso con una circolare dal Ministero della salute e adottato ieri nel Lazio. «Il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni – spiega Marino –. Dati su di un più lungo range di somministrazione al momento non ne abbiamo se non nelle osservazioni di vita reale, come è stato fatto nel Regno Unito».

L'attesa

Non ci sono studi, ma solo previsioni. «È una valutazione del Cts, osserveremo quello che succede. Come Pfizer dico però di attenersi a quello che è emerso dagli studi scientifici perché questo garantisce i risultati che hanno permesso l'autorizzazione», conclude a Sky TG24 Valeria Marino, direttore medico di Pfizer Italia commentando l'allungamento a 5 settimane della finestra per la somministrazione della seconda dose.