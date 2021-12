Green pass, record di certificati scaricati: sfiorati 1,2 milioni in vista del 6 dicembre Cosa cambia

Green pass, è record di certificati scaricati: sfiorati 1,2 milioni in vista del 6 dicembre. Sono esattamente 1.191.447 i certificati registrati, e il dato è stato registrato nella giornata di ieri, a poche ore dall'entrata in vigore delle misure sul certificato verde 'rafforzato' (dal 6 dicembre), introdotto dal nuovo decreto. In particolare, secondo quanto emerge dai dati del sito del governo, sono stati 498.888 i Green pass scaricati ieri per avvenuta vaccinazione, 682.493 quelli per l'effettuazione di un tampone e 10.066 per guarigione dal Covid.

Cosa cambia dal 6 gennaio

Libero accesso a bar, ristoranti e cinema dal 6 dicembre ai non vaccinati per motivi di salute. A chiarirlo ai microfoni di 'Restart 264' su Cusano Italia Tv è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Con l'entrata in vigore del super Green pass, «ovviamente a coloro che non possono accedere al vaccino per motivi di salute - precisa - non verrà compressa la libertà di accesso ai servizi e alla vita sociale».

Quanto ai nuovi vaccinati, Costa sottolinea come «una buona parte dei cittadini non vaccinati aveva solo bisogno di essere rassicurato. Ovviamente - rivendica - anche l'introduzione del super Green pass ha aiutato questa ripresa delle vaccinazioni».