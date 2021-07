Chirurgia pediatrica, l'èquipe della Federico II in Spagna

Chirurgia robotica e chirurgia mini-invasiva, è quanto illustrato la scorsa settimana a Barcellona dall'equipe della Federico II di Napoli, con a capo il professor Ciro Esposito, direttore della Uoc di chirurgia pediatrica dell'Azienda ospedaliera universitaria, in uno dei più importanti centri pediatrici spagnoli, l'ospedale universitario Vall d'Hebron. «Al Policlinico Federico II siamo leader in Europa per l'applicazione delle nuove tecnologie mini-invasive e robotiche per la cura delle malformazioni congenite in età pediatrica, di natura urologica ma anche gastro-intestinale e toracica».

APPROFONDIMENTI LE INTERVISTE DEL MATTINO Università Federico II, il rettore Lorito: «Da Scampia a... LA STORIA «A 12 anni mi sono ammalato,ora studio per aiutare gli... L'INCONTRO Cataratta, alla Mediterranea un centro di chirurgia robotica

Dotati delle più moderne sale operatorie multimediali integrate costruite in Italia, al Policlinico si applicano quotidianamente le tecniche chirurgiche mini-invasive nei piccoli pazienti a partire dai primi giorni di vita fino ai 18 anni di età. Negli ultimi 5 anni, è stato sviluppato il programma di chirurgia robotica pediatrica che permette di operare patologie complesse, di vari organi o apparati, in spazi molto piccoli riuscendo a realizzare delle suture con estrema precisione grazie alla maneggevolezza ed ergonomia degli strumenti robotici.

La realtà virtuale permette, inoltre, durante l'induzione dell'anestesia e durante gli interventi chirurgici in anestesia loco-regionale, di ridurre il dosaggio dei farmaci e consente ai piccoli pazienti di avvicinarsi alle procedure chirurgiche riducendo nel preoperatorio, lo stress dell'intervento. «Anche grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie siamo riusciti ad invertire il flusso della migrazione sanitaria dei pazienti pediatrici. Il nostro centro è all'avanguardia in Europa e le famiglie, provenienti da tutta Italia, riescono a trovare una risposta concreta ed efficace ai bisogni di salute dei loro bambini», aggiunge Anna Iervolino, direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II. Ogni anno presso l'unità operativa complessa di chirurgia pediatrica vengono operati circa 1500 pazienti di cui moltissimi utilizzando tecniche laparoscopiche, robotiche e laser-assistite.

Dal 2015 la chirurgia pediatrica dell'Università Federico II di Napoli è stata nominata centro di riferimento nazionale di chirurgia laparoscopica e mini-invasiva pediatrica e il professore Esposito è stato nominato nel 2020 coordinatore europeo della Società europea di chirurgia pediatrica.