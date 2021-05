Vaccini, Brusaferro: «Allo studio il richiamo o in maniera estesa o per determinate categorie di persone»

Scende l'età dei contagiati e dei ricoverati, cala l'incidenza che riporta l'Italia verso la soglia che permette il tracciamento dei contatti ed è allo studio l'ipotesi per il richiamo dei vaccini. È quanto emerso dalla conferenza stampa al ministero della Salute del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. «Il quadro è in deciso miglioramento», ha dichiarato il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. «Cala l'incidenza e l'Rt e si abbassa l'età media delle infezioni a 40 anni e l'età media dei ricoveri cala a 60 anni. Si abbassa a 65 anche età media degli ingressi in terapia intensiva. Inoltre l'incidenza dei casi cala in tutte le fasce d'età, anche tra i più giovani». «Anche l'occupazione di terapie intensive e aree mediche è in decrescita», ha aggiunto. «In molte regioni l'incidenza dei casi è scesa sotto 50 per 100mila abitanti e questo rende possibile la ripresa del tracciamento dei casi e dei contatti».

Gli effetti della vaccinazione

«Grazie agli effetti delle coperture vaccinali - spiega - la popolazione che si infetta in questa fase è fatta da persone più giovani. Il tasso di incidenza sta decrescendo un po' in tutte le fasce d'età, sia in quelle più giovani che in quelle più avanzate, più marcatamente per quelle vaccinate prioritariamente». E infatti a guidare questa decrescita è la fascia sopra 80 anni», dove appare più consistente, «seguita da quella fra 70 e 79 anni e dai 60-69». Il fatto che la decrescita ci sia anche nelle età più giovani «è un segnale positivo per la circolazione del virus», conclude.

Richiamo del vaccino: ipotesi allo studio

«La previsione è che si vada verso una situazione endemica del virus SarsCoV2. Il tema dei richiami è all'attenzione ed è un'ipotesi allo studio: si sta valutando la durata della copertura immunitaria e stiamo inoltre monitorando le varianti del virus. Dobbiamo dunque essere pronti ad utilizzare eventualmente dei richiami, o in maniera estesa o per determinate categorie di persone».

Si abbassa rischio di infezione

«Più del 90% degli over 80 ha ricevuto almeno una dose e anche tra le altre fasce crescono le vaccinazioni. Conseguentemente il rischio di contrarre l'infezione si abbassa progressivamente così come si abbassa il rischio di ospedalizzazione e la mortalità settimanale».