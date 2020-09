Vaccino Covid, la nuova ricerca di Oxford: «Non impedirà di contrarre il virus, ma allevierà solo i sintomi»

L'ultimo studio da Oxford è una doccia fredda: per gli scienziati è «improbabile che il primo vaccino contro il Covid impedisca alle persone di contrarre il virus, ma potrebbe solo alleviare i sintomi».

Gli scienziati dell'Università di Oxford, che stanno guidando la corsa globale per un vaccino, hanno fissato un obiettivo minimo di protezione del 50%. Sebbene un vaccino in grado di ridurre della metà i casi sintomatici aumenterebbe notevolmente le possibilità per i governi di allentare le restrizioni, gli scienziati affermano che è improbabile che sia una sorta di bomba. Secondo il Times, il governo ritiene che un vaccino sarà pronto nella prima metà del prossimo anno. Il capo consulente scientifico Sir Patrick Vallance ha detto che un certo numero di candidati ha dimostrato di poter generare una risposta immunitaria che dovrebbe essere protettiva.





Tuttavia, potrebbe essere necessario ancora attuare misure di allontanamento sociale e altre misure igieniche durante il lancio del vaccino, sebbene ciò dipenderà dal successo del colpo stesso. Una fonte del governo ha detto al giornale:

Sembra che il risultato più probabile a breve e medio termine sia trovare un vaccino, o due dosi di un vaccino, che però riducano solo la gravità dei sintomi

Covid-19 e poi un richiamo un mese dopo, per evitare di contrarre il virus. Il capo scienziato dell'Organizzazione mondiale della sanità, il dottor Doumya Swaminathan, afferma che almeno il 60-70% della popolazione dovrebbe essere immune per In uno scenario ideale, un vaccino potrebbe fornire "immunità sterilizzante", che blocca completamente l'infezione. Ma gli esperti ritengono che le persone potrebbero aver bisogno di una prima dose di vaccinoe poi un richiamo un mese dopo, per evitare di contrarre il virus. Il capo scienziato dell'Organizzazione mondiale della sanità, il dottor Doumya Swaminathan, afferma che almeno il 60-70% della popolazione dovrebbe essere immune per

spezzare davvero la catena di trasmissione

. Di conseguenza, un vaccino con un livello di efficacia solo del 50% renderebbe difficile per il paese ottenere l'immunità di gregge.

The evidence feeding into the Scientific Advisory Group for Emergencies #SAGE is now live. This is supporting the government response to #COVID19 https://t.co/Ya9VYyIVeu pic.twitter.com/ImxLZSKeFg — Sir Patrick Vallance (@uksciencechief) March 20, 2020

Dobbiamo gestire le aspettative di tutti su ciò che questi primi apripista dei vaccini possono effettivamente fare. C'è molta speranza, comprensibilmente, riposta su un vaccino, sperando che ci riporterà alla normalità il giorno successivo - ma non sarà la soluzione perfetta ; non sarà il proiettile d'argento

. Matt Hancock spera ancora che il Regno Unito abbia un vaccino contro il coronavirus entro la fine dell'anno, ma è più probabile che sia raggiunto

all'inizio del 2021

.

Ultimo aggiornamento: 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA