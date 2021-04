Vaccino Curevac: scheda, quando arriva in Italia, cosa sappiamo e chi lo produce

Sta arrivano Curevac. Da Tubinga (Germania). È un vaccino tedesco a mRNA. Prevede sempre due dosi e può essere conservato alla normale temperatura da frigorifero. È all’esame Ema. Lo giudicano per lo più di facile circolazione, nel senso che non ha bisogno di particolare strumentazione del freddo, e di buona efficacia perché capace di aggiornarsi rapidamente rispetto alle nuove varianti di virus che possono emergere. Non ci dovrebbe far...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati