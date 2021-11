Johnson&Johnson, seconda dose (dopo 6 mesi) con vaccino diverso: come funziona la prenotazione

Il richiamo a 6 mesi è previsto, ora, anche per il vaccino monodose Johnson&Johnson: sono 1,5 milioni gli italiani che, a partire dallo scorso mese di aprile, hanno aderito alla campagna vaccinale preferendo la somministrazione di un'unica dose J&J. E quindi adesso, quando per gli altri tre vaccini è già stata prevista la terza dose, arriva anche per loro il richiamo. Sarà booster eterologo.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati