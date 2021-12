Zona gialla, dal Lazio alla Lombardia: le Regioni a rischio. Ospedali di nuovo intasati, saltano cure e interventi

L’aumento progressivo dei malati di Covid per lo più non vaccinati che finiscono in ospedale manda di nuovo in tilt gli interventi chirurgici ordinari. Dopo due anni di pandemia e diversi piani dedicati al rafforzamento dei posti letto di terapia intensiva, si ripropone di nuovo il dilemma di quali cure posticipare. Le Regioni già in sofferenza sono Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, dove i reparti di sub-intensiva sono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati