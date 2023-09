Back to school, Giffoni protagonista tra formazione e sicurezza digitale

Giffoni protagonista di Back to school, evento promosso nell'ambito delle attività del Safer Internet Centre - Generazioni Connesse, progetto co-finanziato dalla Commissione Ue nell'ambito del programma Digital Europe dedicato ai rischi della rete e coordinato dal ministero dell'Istruzione e del merito con il partenariato delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in rete: Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, polizia di Stato, il ministero della Cultura, gli Atenei di Firenze e La Sapienza di Roma, Giffoni Experience, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, la cooperativa EDI onlus, Skuola.net.

Saranno tre giorni di attività che, a partire da oggi, coinvolgeranno i ragazzi dello Youth Panel, di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, coordinato proprio da Giffoni.

Domani, 20 settembre, a Roma al ministero dell'Istruzione e del Merito, si terrà una sessione di formazione che sarà animata dai componenti del Teachers Panel e dagli esperti del Sic.

Molto articolato il programma di giovedì, 21 settembre, quando si terrà l'evento «Back to school» presso il ministero dell'Istruzione e del Merito. A seguire si terrà la premiazione delle scuole vincitrici del concorso «The Kids are All Right». Alle 11 ci sarà la presentazione dello spot realizzato dallo Youth Panel nel corso dello Short Movie Lab che si è tenuto a Procida del maggio scorso. La giornata si chiuderà con una tavola rotonda alla quale parteciperanno i rappresentanti delle principali piattaforme digitali. Saranno, infatti, presenti all'incontro esperti dei Big Tech Google, Meta e TikTok.