Back to school & to work, come superare lo stress da rientro

Il back to school & to work apre a nuove sfide ma con i giusti integratori per la memoria e la concentrazione, potrai affrontarle al meglio

Settembre, è tempo di ricominciare!

Ma per farlo al meglio è necessario superare quella sensazione di malinconia che ci portiamo dietro, di ritorno dalle vacanze e che ha un nome vero e proprio: Sindrome da rientro

Anche nota come stress da rientro, non è soltanto uno stato d'animo, infatti, si caratterizza per la presenza di sintomi come stanchezza, malinconia, apatia.

È una vera e propria reazione psicologia e fisica che il nostro corpo mette in atto dopo un lungo periodo di pausa dal lavoro o dalla scuola e che richiede un vero e proprio riadattamento ai ritmi della routine.

Inoltre, le ferie e le vacanze, sono associate a sensazioni positive come relax, libertà, benessere che spesso entrano in contrasto con il dover passare ore davanti al pc o dedicarsi allo studio ed ai libri e quindi possono generare i classici sintomi da stress.

Anche l'accorciarsi delle giornate, delle ore di luce e l'avvicinarsi dell'autunno possono contribuire a rendere più impegnativo il ritorno alla vita quotidiana.

Infatti, questo passaggio da una rilassante estate alla routine scolastica o lavorativa, può essere impegnativo per la mente e per il corpo.

Fortunatamente, esistono numerosi rimedi per affrontare il back to school in maniera efficace e, uno di questi, è rappresentato dall'uso di integratori alimentari per la memoria e la concentrazione.

Bacopa Monnieri: la pianta della memoria

La Bacopa Monnieri è un rimedio naturale con una lunga storia nella medicina ayurvedica, molto utile per migliorare la memoria e la concentrazione.

Quello che la rende veramente speciale, è la capacità di ridurre lo stress, infatti, il suo effetto calmante risulta un valido supporto per mantenere l'equilibrio mentale in situazioni particolarmente impegnative come il rientro a lavoro o a scuola.

Omega 3: benefici per il cervello quando si è sotto pressione

Gli acidi grassi del tipo Omega 3 sono noti per avere un impatto positivo sulla salute cerebrale, soprattutto perché favoriscono l'apporto di DHA e EPA che migliorano la vasodilatazione e la fluidità del sangue così da rappresentare un vero e proprio nutrimento per il cervello.

In questo modo, non solo supportano la memoria e la funzione cognitiva ma stimolano la concentrazione aiutandoti a mantenere la mente lucida anche in periodi in cui si è sotto stress.

Ginkgo Biloba: concentrazione in mezzo al caos

L'ansia da rientro ed il ritorno al lavoro possono facilmente causare una sensazione di dispersione mentale in cui ci si sente distratti e con la testa piena di informazioni, oltre che sovraccaricati di lavoro da recuperare.

E' proprio in queste situazioni che il Ginkgo Biloba, un potente antiossidante, può rappresentare un valido alleato perché aiuta a mantenere il focus anche nei momenti più frenetici migliorando la circolazione sanguigna a livello del cervello, garantendo una maggiore riserva di ossigeno e nutrienti, così da migliorare la concentrazione e l'attenzione.

Vitamine B: una carica di energia

Che sia back to school o back to work, in periodi di stress, il corpo consuma più energia e quindi l'assunzione di integratori a base di vitamine del gruppo B, può aiutare a mantenere alti i livelli di energia mentale.

Il back to school & to work potrebbe comportare nuove sfide ma con i giusti integratori per la memoria e per la concentrazione, potrai affrontarle al meglio e recuperare la tua forma fisica e mentale.

Ti ricordiamo che gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita e vanno tenuti fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

Affronta con fiducia le sfide quotidiane e ricorda che hai tutti gli strumenti per avere successo.