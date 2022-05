Lecce, saltano la gita per cattiva condotta. La preside: «Comportamenti inaccettabili, le famiglie ritrovino la loro autorità»

Giuseppina Cariati è una preside che fra pochi mesi andrà in pensione, con esperienza. «Dirigo nove plessi scolastici, per oltre mille alunni». Fa scudo al suo corpo docente: «Nessun genitore può pretendere che la scuola ponga rimedio, in cinque ore al giorno, a quanto non viene insegnato a casa». La riflessione che l'episodio avvenuto nella sua scuola, la Alighieri Diaz di Lecce - come riporta Il Quotidiano di Puglia - costringe ad aprire è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati