Marano, collassa una condotta idrica: operai a lavoro per tutta la notte. Maxi voragine e traffico in tilt

Una condotta idrica, in via Piave, arteria tra le più trafficate della città di Marano, è collassata poco fa. Una perdita idrica di vaste dimensioni ha richiesto l'intervento di tecnici e operai comunali.

L'acqua ha invasato l'intera carreggiata. Sul posto sono giunti anche i vigili urbani, il traffico è in tilt. Sono tuttora in corso le operazioni per la riparazione della condotta.

Lo scavo è ampio e profondo e gli operai dovranno lavorare tutta la notte per venirne a capo. Si valuta anche la stabilità e i rischi per gli edifici adiacenti allo scavo.

La situazione è di costante emergenza in tutto il territorio, segnato dalla presenza di voragini, buche, perdite idriche in svariati punti del territorio e intoppi continui nell'erogazione idrica. Un'emergenza che si trascina da diversi anni.