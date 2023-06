Cinzia Paolina De Lio, la prof “licenziata” perché assente 20 anni su 24: «Ricostruirò la verità, ma ora sono al mare»

«Scusate, ma ora sono al mare». Risponde così Cinzia Paolina De Lio, la professoressa "licenziata" con una sentenza della Cassazione dopo essere stata assente per un totale di 20 anni su 24 di servizio, intercettata al telefono da La Repubblica. «Ricostruirò la verità dei fatti di questa vicenda assolutamente unica e surreale», ha spiegato la donna dicendo di voler «gestire personalmente l’aspetto mediatico della vicenda». L'ex docente ha aggiunto: «Non rispondo a domandine di giornalisti buttate qua e là che non renderebbero giustizia all’affermazione della verità in merito alla mia vicenda, unica in senso assoluto. Sono disponibile, ovviamente, a trasmettere ai colleghi che me lo chiederanno atti e documenti utili».

Prof assente 20 anni da scuola in 24 di servizio: destituita dal Miur. E la Cassazione conferma

Prof destituita dalla Cassazione

De Lio, come detto, è stata assente per un totale di 20 anni su 24 anni di servizio. E, nei soli quattro mesi di fila in cui si era dedicata alla classe nel suo ruolo di professoressa di storia e filosofia, ha provocato le lamentele degli studenti per la sua «impreparazione», la «casualità» nell'assegnazione dei voti, il presentarsi senza i libri di testo. Così è scattata l'ispezione ministeriale che ha definito «incompatibili con l'insegnamento» le sue modalità di fare lezione. E ora la Cassazione ha confermato la destituzione di questa docente bollandola di «inettitudine permanente e assoluta», malgrado il tentativo della prof di rifarsi alla «libertà di insegnamento».

Chi è Cinzia Paolina De Lio

Secondo quanto riferisce La Repubblica, Cinzia Paolina De Lio ha 66 anni ed è originaria di Reggio Calabria, ma ha insegnato storia e filosofia in licei a Chioggia, in provincia di Venezia e di Trieste.

La donna afferma di essere giornalista pubblicista, ma anche «diplomata in pianoforte, tre lauree, specializzata in nuove tecnologie e autonomia scolastica», con «perfezionamento in criminologia, pet therapy, storia della medicina, parassitologia del territorio, disturbi specifici dell’apprendimento, igiene mentale dell’adolescenza».