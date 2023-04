Viene licenziata, ma trova il modo geniale per far vedere il suo curriculum ai manager Nike. E viene sommersa di richieste di lavoro

Trovare lavoro, al giorno d'oggi, non è certo semplice. Ma la storia di Karly Pavlinac Blackburn racconta che (a volte) un'idea può fare la differenza. La giovane di 27 anni è diventata famosa dopo aver inviato un curriculum davvero particolare. Lei, appena licenziata e con il disperato bisogno di trovare lavoro, ha avuto l'intuizione di inviare una torta: un curriculum commestibile sopra a una festa organizzata da Nike.

La sua storia è diventata subito virale, dopo che la stessa Karly ha deciso di raccontarla su Linkedin, la piattaforma social dedicata al mondo del lavoro. «Un paio di settimane fa ho inviato il mio curriculum su una torta a Nike. Sì, un curriculum commestibile sopra una torta. Nike stava celebrando una grande festa per il giorno JDI (Just Do It day). LeBron James, Colin Kaepernick e altre Megastar erano presenti all'evento», ha raccontao sul suo profilo.

«Avevo fatto delle ricerche e trovato una divisione all'interno di Nike chiamata Valiant Labs, che è un incubatore di startup per le idee Nike. Al momento non stanno assumendo per nessuna posizione in quella squadra, ma volevo trovare un modo per far sapere alla squadra chi ero. Quale modo migliore di inviare una torta a una grande festa. Stavo facendo un brainstorming con il mio ex collega Trent Gander. Quando mi ha spronato: “Devi pensare fuori dagli schemi, sii creativa”. E devo dire che aveva ragione. Da qui ho avuto l'idea di un curriculum commestibile da consegnare all'evento esclusivo».

Dopo l'idea, però, per Karly era il momento di realizzare il suo curriculum speciale. «Ho trovato Albertsons Grocery Store dove realizzano torte con immagini commestibili, come glassa. E li ho pagati per avere il mio curriculum vitae speciale. Ma la parte più bella della storia deve ancora arrivare», spiega sul social network. «La parte migliore è sicuramente Denise Baldwin. Denise era l'autista di Instacart quel giorno e sono così grato che lo fosse. Sapevo che navigare nel grande campus di Nike era un'impresa, ma consegnare una torta in pieno svolgimento di una festa con migliaia di persone aggiungeva ancora più complessità alla consegna. Ho parlato con Denise al telefono e lei mi ha detto: "Karly, so che questo è importante per te e farò tutto il necessario per portare questa torta dove deve essere"». Così una volta giunta sul posto, Denise non si è certo accontentata di lasciarla in reception e ha imposto di vedere che la torta finisse in mano dei manager proprio davanti ai suoi occhi. Denise ha attraversato tutto il campus con la torta in mano e il bimbo appena nato in braccio.

«Indipendentemente dal fatto di ottenere o meno un lavoro alla Nike - spiega Karly -, la cosa migliore da sentire quel giorno è stata Denise che mi diceva al telefono: «Mi hai ispirato. Questo doveva essere. Sono una mamma e sono stanca di fare consegne. So di avere più capacità e qualifiche per ottenere qualcosa di meglio. Sono così felice che questo abbia funzionato per entrambi». Consegnare la torta quel giorno ha ispirato una persona. E forse questo post ispirerà di più. Aiutare le persone a realizzare il proprio potenziale è ciò che amo fare».