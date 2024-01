Il curriculum giusto per trovare lavoro? «Togliete le date». Il consiglio alla Generazione Z dell'esperta delle risorse umane

Sempre più spesso le nuove generazioni si inoltrano nel lungo processo di ricerca di un lavoro con tante speranze e ne escono frustrati e abbattuti. Sembra quasi che si cerchi l'impossibile, che il problema sia legato all'età e alle aspettative troppo alte - alla mancanza di valori, sussurra qualcuno - e si finisce per accettare situazioni non ideali.

Al giorno d'oggi, poi, si è sempre più spesso nelle mani di un algoritmo: non si ha più nemmeno il lusso di essere rifiutati da una persona in carne e ossa.

In questo contesto si inserisce il consiglio di Mackenzie McNeils, che ha deciso di condividere la conversazione avuta con una manager delle risorse umane per aiutare chiunque si trovi nella sua stessa situazione.

Le date nel curriculum e l'ageismo

Il consiglio principale è quello di rinfrescare un po' il curriculum e «togliere qualsiasi data specifica», il primo passo nella lotta ai due nemici principali dei giovani (Gen Z) alla ricerca di lavoro: gli algoritmi e il modo antiquato di pensare di gran parte degli impiegati delle risorse umane.

La ragazza afferma di aver ricevuto diversi consigli da una manager che si occupa proprio di assunzioni e spiega il perché della rimozione delle date: «Se hai fatto esperienza nel fare un lavoro perché lo hai fatto per un certo periodo di tempo e riesci a parlarne con competenza, perché vogliono sapere le date con precisione?». Il suo consiglio è quello di cominciare con la rimozione dei mesi, in questo caso.

Per quanto riguarda le date di ottenimento di titoli accademici, invece, sarebbe meglio non specificare neanche l'anno perché può creare problemi a causa dell'ageismo: «Ci sono dei modi di pensare passati nell'ambito delle risorse umane, ma se hai esperienza e competenza la tua età non dovrebbe affatto contare».

Gli utenti, nei commenti sottostanti il video, si sono lamentati di quanto sia difficile essere competitivi nel mondo del lavoro e: «Sono così stanco di dover cambiare il curriculum per ogni lavoro, sembra un gioco... prendilo così com'è, mi sono rotto. Un altro scrive: Sono così frustrata. Ho fatto tutto ciò che mi hanno insegnato finora e mi hanno risposto si e no 20 persone su 500 cv inviati. Mai più».