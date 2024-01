«Volevo rovinare la festa ai miei vicini di casa, ho messo un porno a tutto volume: ha funzionato»

Quando è troppo è troppo. Dev'essere ciò che ha pensato il ragazzo protagonista della storia che ha raccontato con un post su Reddit. I suoi vicini di casa organizzano sempre feste molto rumorose e, nonostante sembri che disturbino tutti i condomini, nessuno ha mai detto nulla. Quindi, il ragazzo ha pensato di agire in un modo originale e anche esilarante.

Il ragazzo che ha raccontato la sua storia su Reddit, ha scritto: «I miei vicini hanno ben pensato di fare una festa per questa Epifania, così come hanno fatto a Santo Stefano. Oggi, però, hanno pensato di incominciare a ballare già nel primo pomeriggio e io, visto che i miei genitori non so perché ma non hanno coraggio di dire loro qualcosa, (non è il primo anno che rompono con feste e musica a palla), ho deciso di mettere un porno in televisione, ma non un porno etero, ho cercato il porno omosessuale più ambiguo esistente, in bassa risoluzione e con ľ audio peggiore possibile, così da scandalizzare le loro menti ottuse. Stavano cantando TucaTuca e sentire le loro voci interrote da un orgasmo mi ha dato un senso di soddisfazione incredibile.

Hanno spento la musica e interrotto la festa appena iniziata. Di tanto in tanto riaccendono la tv per vedere se il porno è andato via ma io sono qui vigile ed ogni volta che ľ accendono mi ricollego nuovamente. Resterò vigile fino a quando non andrò a festeggiare fuori dal condominio con i miei amici, magari l'anno prossimo non romperanno come ogni anno».

La pensata del ragazzo che si è sfogato su Reddit ha fatto davvero divertire gli utenti social che hanno commentato: «Avrei davvero voluto vedere le loro facce!» oppure «Almeno hai avuto fantasia, io non avrei mai pensato di fare una cosa del genere».