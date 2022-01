Scuola, in Dad con quanti positivi alle elementari? E cosa cambia alle medie e alle superiori? Quarantena e Ffp2, le Faq

Quarantena all'asilo nido e nelle scuole dell'infanzia

Con uno o più casi positivi, cosa succede all'asilo?

Nella fascia di età 0-6 anni, quindi negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, vengono sospese tutte le attività in presenza al primo caso positivo. Si è deciso di adottare la misura di sicurezza maggiore, visto che i bambini non sono vaccinati e non indossano la mascherina in classe.

