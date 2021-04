Abusi, trasparenza anche dai vescovi spagnoli, in 10 anni denunciati 220 preti pedofili

Città del Vaticano - All'appello in Europa manca ormai solo la Conferenza Episcopale Italiana. In questi giorni anche i vescovi spagnoli hanno adottato la via della trasparenza sulla gestione della pedofilia e hanno comunicato al pubblico il bilancio dei sacerdoti abusatori. La Congregazione per la Dottrina della Fede ha ricevuto 220 denunce riguardanti sacerdoti spagnoli per abusi sessuali dal 2001 fino al 20 aprile di quest'anno. Lo ha...

