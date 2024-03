Il dio danaro, la street art e Papa Francesco

In occasione della Quaresima ne ha prodotto un’altra delle sue Mauro Pallotta, l’artista romano noto per il murale del Super Pope realizzato dieci anni fa che raffigurava il Pontefice nella posa di Superman con in mano la valigetta contenente “Valores”. La nuova illustrazione dello street artist è stata diffusa dal Dicastero vaticano per il Servizio dello Sviluppo umano integrale - una sorta di ministero della Curia romana alla giustizia, alla pace, alla salute e ai diritti umani - e rappresenta il Papa, da una parte, e un anziano, aiutato da una ragazza e un bambino, dall'altra, che tirano tre corde per buttare giù dal piedistallo della Divinità i simboli dell'euro, del dollaro e dello yen. Titolo: «O si serve Dio o si è servi del denaro». Anche questa volta Maupal si lascia ispirare dai tanti pronunciamenti di papa Francesco contro l'idolatria del denaro, che - come tante volte ha ammonito - rende schiavi, distrugge i più deboli e diventa un facile lasciapassare per il diavolo che «entra nelle tasche».

Le raffigurazioni di Maupal stanno accompagnando il messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2024.

Questa è la quarta delle immagini di Maupal ed è accompagnata da una citazione del testo papale: «Fuori gli idoli che ci appesantiscono, via gli attaccamenti che ci imprigionano. Allora il cuore atrofizzato e isolato si risveglierà».