Tom&Jerry al tempo del Coronavirus: «Un metro», il nuovo graffito di Maupal

Tom con la mascherina e anche Jerry, ma a un metro di distanza. Come raccomanda il topino in perenne guerra con il gatto. I protagonisti del cartoon di Hanna e Barbera adesso ricordano qual è la distanza da mantenere al tempo del Coronavirus su un muro di Borgo. Mauro Pallotta, in arte Maupal, torna con un'opera nel rione di Roma da lui amato: “Un Metro”.

L’opera vuole dar rilievo ad un comportamento che presto dovrà diventare un’abitudine per tutti i cittadini del mondo ed è un omaggio al regista Gene Deitch, da poco scomparso. I protagonisti di “Un Metro” sono Tom & Gerry. Secondo Maupal, ciò che entrerà a far parte della nostra quotidianità sarà il rispetto per le distanze sociali e per l’utilizzo delle mascherine protettive, che con il tempo però diverrà una forma di educazione e riguardo per il nostro prossimo. «Sarà molto più complicato per il più forte sormontare il più debole, in ogni senso e in ogni circostanza. Questo credo, questo spero», afferma Maupal con la sua nuova opera ai tempi del Covid-19.



Ultimo aggiornamento: 18:32

