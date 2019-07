Martedì 16 Luglio 2019, 06:00

Nella rassegna dei concorsi pubblici di questa settimana, frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, si segnala il corso-concorso pubblico indetto dalla Commissione Ripam, Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni, per la copertura di 2.175 posti di personale a tempo indeterminato, di cui 515 posti presso la Regione Campania, 33 posti presso il Consiglio regionale della Campania e 1627 posti presso gli enti locali della Regione Campania; l’Istituto Nazionale per l’analisi delle Politiche Pubbliche ricerca 4 dirigenti, 2 tecnologi e 2 ricercatori mentre l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato seleziona 36 giovani laureati in materie giuridiche, economiche e statistiche interessati a svolgere un praticantato della durata massima di 12 mesi.Sempre molto attive le Università, gli enti locali e le Aziende Sanitarie dell’area campana. Segnaliamo le procedure di selezione per la copertura di 25 posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli e il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 6 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato indetto dall'Azienda Ospedaliera di rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon di Napoli. 