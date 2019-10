Venerdì 4 Ottobre 2019, 10:00

Online la nuova rassegna dei concorsi pubblici frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.Tra le numerose opportunità messe si evidenzia il bando del Ministero della Salute che ricerca quaranta posti di dirigente sanitario medico ex dirigente delle professionalità sanitarie, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici; la presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto un concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tar, del ruolo della magistratura amministrativa mentre l’Agenzia Spaziale Italiana procederà alla selezione per titoli e colloquio, per la copertura di dodici posti di di tecnologo III livello, a tempo indeterminato. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricerca quaranta posti di funzionario doganale, esperto in analisi statistiche e matematiche, terza area, fascia retributiva F1.In ambito campano si segnalano diverse opportunità per ricercatori bandite dalla Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli; il Comune di Scisciano mette a disposizione vari posti di categoria D e il Comune di Acerra ha riaperto i termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici posti di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.Il Comune di Nocera Inferiore ha bandito un concorso per la copertura di otto posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno e indeterminato e sette posti di funzionario, categoria D, a tempo pieno e indeterminato.In ambito sanitario, l’azienda ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta numerosi profili così come l’azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord - Frattamaggiore.Buona letturaISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀAVVISOMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIGRADUATORIAMINISTERO DELLA SALUTECONCORSO (scad. 27 ottobre 2019)MINISTERO DELLA SALUTECONCORSO (scad. 27 ottobre 2019)UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIOCONCORSO (scad. 27 ottobre 2019)UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIOCONCORSO (scad. 27 ottobre 2019)MINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)MINISTERO DELL'INTERNOGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIGRADUATORIACOMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZACONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRICONCORSO (scad. 9 novembre 2019)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)MINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMOCONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER L'ENDOCRINOLOGIA E L'ONCOLOGIA SPERIMENTALE «G. SALVATORE» - NAPOLICONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI DI PORANOCONCORSO (scad. 28 ottobre 2019)CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 27 ottobre 2019)AGENZIA SPAZIALE ITALIANACONCORSO (scad. 24 ottobre 2019)AGENZIA SPAZIALE ITALIANACONCORSO (scad. 24 ottobre 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO DELL'AMBIENTE DI NAPOLICONCORSOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE DI NAPOLICONCORSO (scad. 17 ottobre 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARECONCORSO (scad. 17 ottobre 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARECONCORSO (scad. 17 ottobre 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARECONCORSO (scad. 17 ottobre 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI DI NAPOLICONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLICONCORSO (scad. 7 ottobre 2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLICONCORSO (scad. 7 ottobre 2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLICONCORSO (scad. 7 ottobre 2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLICONCORSO (scad. 7 ottobre 2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLICONCORSO (scad. 7 ottobre 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHERETTIFICACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISO (scad. 3 ottobre 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 27 ottobre 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 27 ottobre 2019)UNIVERSITÀ «L' ORIENTALE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 11 ottobre 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 24 ottobre 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 24 ottobre 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 24 ottobre 2019)UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTOCONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTOCONCORSO (scad. 7 ottobre 2019)UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTOCONCORSO (scad. 7 ottobre 2019)COMUNE DI GRUMO NEVANOCONCORSO (scad. 27 ottobre 2019)COMUNE DI SCISCIANOCONCORSO (scad. 29 ottobre 2019)COMUNE DI ACERRACONCORSO (scad. 17 ottobre 2019)COMUNE DI ACERRACONCORSO (scad. 17 ottobre 2019)COMUNE DI ACERRACONCORSOCOMUNE DI NOCERA INFERIORECONCORSO (scad. 17 ottobre 2019)COMUNE DI POGGIOMARINOCONCORSO (scad. 17 ottobre 2019)COMUNE DI NAPOLICONCORSO (scad. 4 ottobre 2019 ore 12.00)COMUNE DI NOCERA INFERIORECONCORSO (scad. 13 ottobre 2019)COMUNE DI NOCERA INFERIORECONCORSO (scad. 13 ottobre 2019)COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATECONCORSO (scad. 13 ottobre 2019)COMUNE DI AVELLACONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI AVELLACONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI AVELLACONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI AVELLACONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI AVELLACONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI AVELLACONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI CAPACCIO PAESTUMCONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI CAPACCIO PAESTUMCONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI GRAGNANOCONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI GRAGNANOCONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI GRAGNANOCONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI MONTEFUSCOCONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANOCONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI SCAFATICONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI SCAFATICONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI SCAFATICONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI CASORIACONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)COMUNE DI CASORIACONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)COMUNE DI CASORIACONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)COMUNE DI CURTICONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)COMUNE DI ROCCAPIEMONTECONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)COMUNE DI SIANOCONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)COMUNE DI SIANOCONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 27 ottobre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 27 ottobre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 27 ottobre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 27 ottobre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 27 ottobre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 27 ottobre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 27 ottobre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 27 ottobre 2019)AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA» DI SALERNOCONCORSO (scad. 27 ottobre 2019)AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA» DI SALERNOCONCORSO (scad. 27 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 24 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 24 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 24 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNOCONCORSO (scad. 24 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 20 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 20 ottobre 2019)AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA» DI SALERNOCONCORSO (scad. 17 ottobre 2019)AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA» DI SALERNOCONCORSO (scad. 17 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINOCONCORSO (scad. 17 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTACONCORSO (scad. 14 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTACONCORSO (scad. 14 ottobre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTOCONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTACONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLICONCORSO (scad. 27 ottobre 2019)CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI GIORNALISTINOMINAAUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO DI AVELLINOCONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVOROCONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVOROCONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)