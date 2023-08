Sogno a Napoli una Battersea come a Londra

A Londra, visito la Battersea Power Station, ex centrale a carbone sulla riva sud del Tamigi. Edificata a partire dagli Anni 30, forniva un quinto dell'elettricità cittadina.

Riconoscibile nello skyline con il suo gigantesco corpo cattedralesco di brick rossi e quattro ciminiere bianche divenute iconiche, appare sulla copertina di un album dei Pink Floyd e potrei continuare con i rimandi culturali. Quello che però mi ha sorpreso è la sua riconversione. Chiusa all'inizio degli Anni 80, quando il carbone andò in disuso e l'inquinamento divenne un tema, la centrale ha visto l'abbandono e il fallimento di vari progetti.

Poi, dieci anni fa, un'ambiziosa e molto dispendiosa operazione di rigenerazione urbana. Oggi è un quartiere sfavillante di appartamenti, hotel, negozi, bar, ristoranti, cinema, parco e l'immancabile stazione della tube.

Vi sono anche attrazioni turistiche in una delle ciminiere, un ascensore panoramico ma io ci sono andata per un altro motivo. Un'amica napoletana da anni a Londra me l'ha consigliato: «Vai e fammi sapere cosa ti viene in mente».

Sul posto, ho quindi pensato: bonifiche di ex aree industriali, dismissioni, fallimenti, grandi progetti, piani di riqualificazione, investimenti. Bagnoli e Napoli Est, le porte della nostra città, mi si sono spalancate in mente: quante cose, quante, potremmo farne? Attendiamo da decenni che l'utopia prenda finalmente corpo, intanto io, a distanza di duemila chilometri, la sogno: è bellissima.