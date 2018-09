Abbandono di rifiuti ingombranti, individuati e multati 3 trasgressori a Pagani

Martedì 11 Settembre 2018, 19:46

Provano ad abbandonare rifiuti ingombranti nella notte, individuati e sanzionati tre trasgressori grazie al sistema di video sorveglianza.Registrato sul territorio paganese l’ennesimo atto di inciviltà del quale sono stati individuati gli autori grazie alle telecamere di videosorveglianza che li hanno immortalati mentre abbandonavano ingombranti in maniera indiscriminata e abusiva.In particolare, le videocamere hanno ripreso un uomo scendere dalla macchina e abbandonare lungo via Tortora, grazie all’aiuto di altre persone, due materassi e mobili in legno.“Purtroppo ancora una volta mi trovo a sottolineare come tali individui dimostrino di non aver alcun rispetto per la res publica e minino al bene dell’intera comunità. È in virtù del lavoro svolto dall’Amministrazione e dall’ASPA che il Comune di Pagani riesce a mantenere le strade pulite nonostante il periodo di criticità che investe, invece, i comuni limitrofi - ha dichiarato Gerardo Palladino, assessore all'ambiente della città di Pagani - È per questo che la nostra azione di controllo, che rientra in un programma più ampio di tutela dell’ambiente, sarà più intensa: le sanzioni saranno sempre più aspre perché non possiamo tollerare comportamenti incivili e di totale assenza di rispetto verso la città".