Il nocerino Silvio Di Monaco firma la scenografia per i film Rai "Califano" e "Mameli"

Sarà l'architetto nocerino Silvio Di Monaco a firmare la scenografia di due produzioni Rai in onda su Rai1 in questi primi giorni post Sanremo.

Per il film "Califano", dedicato alla vita e alla poesia dell'indimenticabile cantautore di origini paganesi Franco Califano, e per il film "Mameli", dedicato all'autore dell'inno nazionale Goffredo Mameli, l'architetto e scenografo nocerino ha lavorato nei mesi scorsi alla produzione scenografica. Un lavoro enorme visto che per entrambe le produzioni si parla di film storici: "Califano" è ambientato negli anni '70 del 1900; "Mameli", invece, è ambientatato nella metà dell'800.

Classe 1977, Silvio Di Monaco è un architetto da quasi 20 anni che da poco più di 10 anni è entrato nel mondo del cinema e della tv.

Cresciuto professionalmente tra Napoli e Roma, ha lavorato per diverse produzioni RAI e anche al film "La terra dell Abbastanza" dei fratelli D'Innocenzo al fianco di Paolo Bonfini.

In qualità di art director, al fianco di Giancarlo Basili, Di Monaco ha lavorato anche ne "L'amica Geniale", la serie prodotta da HBO sui testi della misteriosa scrittrice nappletana Elena Ferrante, e poi anche alle serie RAI "I bastardi di Pizzo Falcone" e "Il commissario Ricciardi", entrambe frutto delle opere dello scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni.

Di Monaco come scenografo ha lavorato anche al cortometraggio "Tonino", dedicato alla memoria del sindacalista comunista paganese Antonio Esposito Ferraioli, ed ai film per il cinema del regista Luca Lucini "Le mie ragazze di Carta" e "Io e mio Fratello".

Una carriera in ascesa per lo scenografo nocerino che, proprio con il film "Califano", ha potuto rivivere gli anni d'oro del suo idolo Franco Califano.